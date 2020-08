Rangnick: “Non sono andato al Milan per colpa del Covid. Ibra? Il valore si crea, non si compra”

Ralf Rangnick poteva essere il nuovo allenatore-manager del Milan ma il matrimonio non è mai stato celebrato. Il tecnico tedesco ha spiegato i motivi al Corriere della Sera:

Sono stato contattato dal Milan ad ottobre ma poi è arrivato il Covid e Pioli ha ottenuto risultati importanti. Se devo spiegare in maniera semplice perché non sono arrivato a Milano la risposta è una sola: “c’è stato il Covid“. Eravamo d’accordo sul fatto che cambiare nel breve periodo non sarebbe stato intelligente, sul medio-lungo non so. Ibrahimovic? Il valore si crea, non si compra: i calciatori vanno presi da sconosciuti. Per battere la Juventus serve una visione di insieme e un piano preciso, domina da molti anni la Serie A.