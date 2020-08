La Reggina, fresca di promozione in Serie B, non vuole fermarsi e continua nella costruzione di una squadra dalle grandi ambizioni. Dopo Jeremy Menez, i calabresi sarebbero pronti a chiudere per un altro colpo: si tratta di Adil Rami, difensore francese ex Milan, svincolato dopo l’esperienza in Russia con il Sochi. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura per l’affare che lancerebbe la Reggina tra le principali contendenti alla promozione diretta in Serie A.