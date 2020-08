Report da Milanello – Lavoro di rapidità e tecnica

Come riporta il sito ufficiale dell’ AC Milan, ecco il report dell’ allenamento pomeridiano di oggi a Milanello. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo di Carnago alle ore 15.00. Squadra in palestra per la prima fase dedicata all’attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi a effettuare un lavoro atletico focalizzato sulla rapidità utilizzando degli ostacoli bassi. Dopodiché, spazio a dei torelli a tema per cominciare a usare il pallone proseguendo con una serie di esercitazioni sul possesso palla e alcune partitelle a tema. Per concludere, come di consueto, il gruppo ha giocato una partita su campo ridotto.