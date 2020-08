TS – Rinnovo Ibrahimovic: manca un milione per l’accordo

Per rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ci vuole tempo. Attualmente è uno dei pilastri di questo Milan, ma sul futuro ancora qualche indecisione. Da gennaio, il centravanti svedese ha dimostrato di essere un giocatore unico e uno dei migliori nel suo ruolo, perciò il Milan vuole inevitabilmente rinnovargli il contratto.



Come riporta Tuttosport, filtra ottimismo ma le parti sono ancora distanti: il club di via Aldo Rossi infatti ha messo sul piatto 5,5 milioni più bonus per arrivare a 6, mentre Ibra ne ha chiesti 7 netti.