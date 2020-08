Rodriguez “Il Torino mi ha voluto fortemente. Giampaolo? Mi conosce”

RIcardo Rodriguez, fresco acquisto del Torino, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione con il club granata. Queste alcune sue dichiarazioni:

“Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Torino perché hanno fatto tanto per me e mi volevano fortemente. E io voglio stare qui e fare bene. Giampaolo mi conosce bene, sa quando posso dare alla squadra. Voglio sempre fare bene e aiutare la squadra. Mi piacerebbe giocare tutte le partite, oltre ad aiutare i giovani nella loro crescita. Giampaolo ha fatto molto bene nella sua carriera, ma soprattutto è un allenare che sa far giocare bene al calcio le sue squadre”.