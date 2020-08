Rodriguez: nuovo summit tra Milan e Torino

Ricardo Rodriguez e il Torino sono sempre più vicini ma non c’è ancora l’accordo definitivo. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, è in corso un ulteriore summit a Casa Milan tra il DS granata Riccardo Vagnati e il Milan per concludere definitivamente l’affare.

I rossoneri, per evitare la minusvalenza in bilancio, si accontenterebbero di un cifra vicina ai 4 milioni di euro per il laterale svizzero, in scadenza di contratto nel 2021. Con ogni probabilità dunque, l’incontro dovrebbe accontentare le parti, che potranno così formalizzare l’operazione.