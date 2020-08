Sergio Tenente si è spento all’età di 80 anni, vinse uno Scudetto con la maglia del Milan

È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d'Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l'abbraccio di tutto l'#ACMilan



Our deepest condolences go out to the family of Sergio Tenente, one-time Rossonero and part of the 1961/62 Scudetto squad, who passed at the age of 80 pic.twitter.com/gv3nsMTPFh