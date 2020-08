Serie A, potrebbe slittare di una settimana l’ inizio del campionato

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la serie A prova una retromarcia inaspettata a 23 giorni dall’ inizio. Nonostante il voto a maggioranza nell’ assemblea di Lega dello scorso 3 agosto che ha decretato l’inizio della nuova stagione il prossimo 19 settembre, inizia a farsi largo l’ intenzione di posticipare l’inizio del campionato. Alcuni club, Inter in testa, starebbero pensando di chiedere alla Lega lo slittamento di una settimana. La possibilità di poter preparare la nuova stagione al meglio, l’ aumento di casi di positività al Covid nel mondo del calcio, sono i motivi che stanno spingendo alcuni presidenti ad avanzare questa prprosta.

Al momento nessuna richiesta ufficiale è arrivata agli uffici di via Rossellini ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore. Il 31 agosto è previsto il Consiglio Federale che ufficializzerà le date della prossima stagione e il 1 o 2 settembre la Lega di serie A stilerà il nuovo calendario. Saranno giorni caldissimi per il mondo del calcio e all’ orizzonte, le nubi, faticano a diradarsi.