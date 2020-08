Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex leggenda rossonera Andriy Shevchenko ha fatto l’in bocca al lupo ai suoi ex compagni, ormai allenatori. Ecco le sue parole:

“Una foto che oggi significa molto per me. In bocca al lupo Andrea per la tua prima nuova avventura. Buon compleanno Pippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. E un in bocca al lupo anche a Sandro per i playoff di stasera”.