Secondo quanto riferisce Sky, Milan e Real Madrid avrebbero raggiunto l’ accordo per il trasferimento di Brahim Diaz in rossonero. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto. Sempre secondo quanto riferisce Sky, si attende solo l’ok del calciatore. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il passaggio ufficiale del talento merengues in rossonero.