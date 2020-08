Sky: “Aurier ha detto sì! Il Milan vuole spendere 15 mln, il Tottenham ne chiede 20”

Serge Aurier ha accettato il Milan. Il difensore del Tottenham potrebbe essere il nuovo acquisto rossonero per la fascia destra difensiva. Ecco quanto riportato dal portale di Sky:

Serge Aurier ha detto sì al Milan. L’esterno di difesa del Tottenham ha dato la disponibilità al trasferimento in rossonero, ora dunque la trattativa si svilupperà tra i club che lavoreranno insieme per trovare un accordo. Al momento c’è un po’ di distanza, ma non è eccessiva: il Milan non vorrebbe investire più di 15 milioni di euro, gli Spurs ne chiedono 20. Il giocatore è stato molto coinvolto in stagione: ha collezionato 42 presenze complessive in tutte le competizioni, in cui ha messo a referto anche 2 reti e 8 assist, giocando da titolare le ultime nove partite di Premier League.