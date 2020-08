Fumata bianca per Sandro Tonali al Milan. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, sarebbe arrivato in questi minuti il sì di Cellino. Manca solo lo scambio dei documenti e le firme, ma virtualmente il gioiellino classe 2000 è un nuovo giocatore rossonero.

L’operazione è stata chiusa a 10 milioni di euro per il prestito oneroso, con il riscatto fissato a poco meno di 15 milioni + 10 di bonus.