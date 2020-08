Durante la trasmissione “Calciomercato l’originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sul tweet di Mino Raiola, che aveva dichiarato false le voci riguardanti l’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan:

“Non ci sono ancora firme ma arriveranno nelle prossime ore, Raiola non ha smentito che Ibra rinnoverà col Milan ma ha smentito che Ibra abbia già rinnovato. Le pratiche sono in mano a legali e fiscalisti per far si che sia tutto chiuso nelle prossime ore“.