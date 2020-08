Sky – Di Marzio: “Il Milan vuole chiudere l’operazione Tonali. L’Inter in una fase di stand-by”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato l’Originale, Gianlcuca Di Marzio ha parlato di quella che è l’evoluzione della trattativa tra Tonali e il Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan al momento è la squadra più determinata a chiudere l’operazione, visto che anche l’Inter si è fermata al momento. Tonali è milanista sin da piccolo e ha capito che il Milan sta facendo di tutto per accontentare Cellino. Il giovane centrocampista ha fretta di trovare una nuova sistemazione e chiudere una volta per tutte questa telenovela, inoltre avrebbe dato il suo ok anche ai rossoneri. L’Inter non si è tirata fuori dalla corsa, nonostante sia in una fase di stand-by. Tonali aveva dato già la sua parola ai nerazzurri, proprio per questo non è stato lui a tirarsi indietro, bensì a tirarsi indietro in questo momento è stata proprio l’Inter”