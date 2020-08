Da semplice voce di mercato a trattativa vera e propria. Il Milan sembra intenzionato ad affondare il colpo per portare in Serie A Serge Aurier, terzino ivoriano in forza al Tottenham. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, le due società avrebbero già avviato i contatti. Ecco le sue parole:

“Stanno già parlando col Tottenham per Serge Aurier qualora dovesse partire Calabria“.