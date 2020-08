Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, continua il pressing del Milan per Sandro Tonali. Oggi ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e il Brescia, mentre l’Inter non affonda il colpo e sembra virare su Vidal in uscita dal Barcellona.

Sempre secondo Di Marzio, l’eventuale arrivo di Bakayoko in rossonero non escluderebbe un’altra operazione a centrocampo, come quella per Tonali.