Sky – Milan, Tonali sempre più vicino: si può chiudere nelle prossime ore

Tramite il suo profilo Twitter, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato le voci delle ultime ore: Sandro Tonali è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. L’offerta fatta al Brescia è di 10 milioni per il prestito, 20 per il riscatto più una percentuale sulla futura rivendita.

L’Inter pare essersi definitivamente defilata, puntando su altri obiettivi (Vidal o Ndombele).

AC Milan are in advanced talks to sign Sandro #Tonali. Bid submitted to Brescia: €10m loan + €20m buy option + percentage on future sell. Milan are pushing after Inter considering other options as midfielder (Vidal is still the priority, Ndombele on the list). 🇮🇹 #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020