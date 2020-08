Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore c’è stata una brusca frenata per quanto riguarda Florentino Luis, giovane talento in forza al Benfica.

L’allenatore dei portoghesi Jorge Jesus, infatti, vorrebbe puntare tutto sul classe ’99, ed in queste ore sarebbe in corso un incontro tra il mister e l’agente del giocatore proprio per discutere del rinnovo.