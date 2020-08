Sky Sport Uk – Milan, su Godfrey c’è anche il Leverkusen

Sul mercato, il Milan si sta muovendo tanto in ottica difensori: l’obiettivo principale resta trovare un terzino destro di spinta, visto che uno tra Calabria e Conti partirà sicuramente. Nel frattempo, Maldini e Massara sono alla ricerca di un difensore centrale che possa far rifiatare sia il capitano Romagnoli che Kjaer. Per questo motivo, si valutano molti profili, tutti giovani.

Negli ultimi giorni, si è aggregato alla lista anche il nome di Ben Godfrey, difensore centrale del Norwich. Nonostante la retrocessione in Championship, è stato uno dei profili più interessanti del campionato inglese. Secondo Sky Sport Uk, però, non ci sarebbe soltanto l’interesse del Milan, ma anche quello del Bayer Leverkusen.