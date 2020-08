Sky Sports – Tottenham vicino a Doherty, il nuovo acquisto potrebbe liberare Aurier direzione Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Tottenham sarebbe ad un passo dall’acquisto di Matt Doherty, terzino destro del Wolverhampton. L’acquisto dell’irlandese potrebbe liberare Serge Aurier, obiettivo di mercato del Milan. Bisogna non dimenticare però le parole di Ricky Massara, che durante la prima conferenza stampa della stagione dichiarò:

“Aurier è un ottimo giocatore ma non ci sono le condizioni per pensare a lui, non può essere un obiettivo“. In realtà il Milan vorrebbe prima monetizzare grazie alla cessione di uno tra Conti e Calabria, per poi fiondarsi alla ricerca di un nuovo laterale difensivo.