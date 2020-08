Sky – Taarabt: “Mi è dispiaciuto non poter rimanere al Milan, non ho avuto la possibilità di tornare”

Adel Taarabt è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato del Milan e del suo passato in rossonero:

“Quando penso all’Italia, penso al Milan. E’ un top club dove ho avuto la possibilità di giocare con grandissimi calciatori come Kakà. E’ stato un piacere e mi sono divertito tanto dove penso di aver fatto bene. Mi è dispiaciuto molto non continuare la mia avventura in rossonero perchè la mia testa era ancora lì. Se fosse rimasto Seedorf probabilmente la storia sarebbe stata diversa anche perchè poi hanno preso Inzaghi che aveva un’idea di calcio diversa. Negli anni successivi non ci sono state possibilità di tornare anche se mi sarebbe piaciuto“