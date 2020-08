SKY – Tonali rinnova con il Bresca e poi sarà finalmente Milan

Sandro Tonali è da considerarsi ufficiosamente un giocatore del Milan. Solo qualche dettaglio lo separa dall’ annuncio ufficiale. Uno di questi è il rinnovo con il Brescia. Che nessuno si allarmi. Secondo quanto riferisce Sky, il giovane regista dovrà prima rinnovare il suo contratto con il Brescia in scadenza nel 2022 e poi potrà firmare per la sua nuova squadra. Sempre secondo Sky, visto che il trasferimento avverrebbe in prestito oneroso, la società del presidente Cellino vorrebbe evitare, qualora il prossimo anno il Milan non esercitasse il diritto di riscatto, che il calciatore ritornasse a Brescia con un solo anno di contratto. Tecnicismi che non devono allarmare nessuno. Ancora poche ore e Sandro Tonali sarà il fiore all’ occhiello del nuovo centrocampo del Milan.