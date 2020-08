SM LIVE – Maldini: “Su Ibra stiamo lavorando duramente. Nel caso è normale che ci sia un piano B “

#WETHEREADY: SIAMO PRONTI A PARTIRE Amiche e amici di SpazioMilan, buon pomeriggio e benvenuti al live testuale della prima conferenza stampa della stagione 2020/21. Tra pochi minuti, nella sala delle conferenze di Milanello, appuntamento con con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Restate con noi.

Gazidis: “Il Covid come fenomeno è stato un problema. I giocatori hanno avuto e avranno un ruolo importante. Abbiamo la responsabilità di dare sicurezza a tutti coloro che lavorano con il Milan. La nostra speranza e di poter tornare allo stadio il prima possibile. I tifosi ci mancano molto e li rivogliamo con noi”

Gazidis: “Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo. Vogliamo dare un percorso di crescita. Non pensiamo solo a giocatori giovani. Il giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza”.

Maldini: ” L’anno scorso abbiamo messo le basi su quello che sarà il Milan del futuro. Quest’ anno dovranno essere delle operazioni mirate. Non illudiamo i tifosi. Non abbiamo possibilità di fare dei colpi come nel passato ma saremo vigili sulle opportunità

Massara: ” Abbiamo una squadra giovane. con età media più bassa. Leao è un grande talento. Ha fatto cose importanti ed è maturato nella seconda parte. Ci aspettiamo che possa crescere

Gazidis: “Ibra vorremmo che continui ad avere un ruolo importante. Stiamo facendo tutto il possibile. Mi sento personalmente ottimista”

Maldini: “Su Ibra stiamo lavorando duramente. Questa stagione non avrà un andamento normale perchè iniziamo subito. Proviamo a chiudere in tempi molto stretti. Nel caso è normale che ci sia un piano B”

Massara: “Kessie e Bennacer hanno dato molto. L’intuizione di mister Pioli di giocare con i 2 a centrocampo è stata importante. E’ chiaro che nel reparto dobbiamo rinforzarci”

Maldini: “Noi dobbiamo intervenire nei ruoli dove pensiamo di migliorare. Possono essere pochi ritocchi”

Gazidis: ” Nell’ ultimo periodo abbiamo registrato progressi nel progetto stadio e nella parte commerciale. Dobbiamo crescere in questo senso. Dallo scorso mercato ad oggi abbiamo registrato una crescita. Non abbiamo un abiettivo preciso ma continuare a crescere”