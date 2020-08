Sandro Tonali si avvicina a larghe falcate al Milan. Il calciatore è stato convinto dell’offerta rossonera da Paolo Maldini: guadagnerà 2.2 milioni di euro più bonus. La trattativa sarà chiusa entro 48 ore in quanto al Brescia andranno 10 milioni per il prestito e 25 più bonus per il riscatto. A riportarlo è Sportmediaset.