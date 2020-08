SportMediaset – Il Milan torna forte su Tonali: i rossoneri tentano di superare l’Inter

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il Milan è tornato prepotentemente su Sandro Tonali. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, non ha intenzione di fare sconti a nessuno e rimane fermo sulla richiesta di 32 milioni di euro più bonus, cifra che la società di Via Aldo Rossi non è disposta a spendere. Su di lui c’è anche l’Inter con il quale il giocatore ha già un accordo, la stessa Inter che però sta tardando a chiudere l’operazione causa impegni di coppa, proprio per questo la dirigenza rossonera è pronta ad approfittarne.