Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia uno, Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore dirà si al rinnovo con il Milan. Allo svedese andranno 5 milioni di euro più un milione di bonus facilmente raggiungibili e non più legati, per esempio, al piazzamento Champions della formazione milanista. L’asso svedese ha apprezzato lo sforzo della società di via Aldo Rossi, dunque, già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.