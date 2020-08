Sportmediaset – Milan, il rinnovo di Ibra è vicino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sportmediaset, telegiornale sportivo in onda su Italia Uno, il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono sempre più vicini. L’accordo tra le due parti sembrerebbe essere vicinissimo, si potrebbe chiudere già nelle prossime ore. Lo svedese chiede alla società di via Aldo Rossi 6 milioni, mentre il fondo Elliot propone una parte fissa di 4 milioni di euro con la presenza di ricchi bonus sia legati ai risultati della squadra che a risultati personali. Il nodo non riguarda la durata che dovrebbe basarsi su una stagione, trovare l’intesa quindi non sembra impossibile. La conferma del numero 21 rossonero potrebbe anche portare maggiore attrattiva al club, dunque, utile anche per il calciomercato.