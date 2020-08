Sportmediaset – Si complica anche il rinnovo di Donnarumma

Mino Raiola sta complicando i piani del Milan per quello che riguarda i rinnovi. Come conferma Sportmediaset, i rossoneri e l’agente avrebbero un accordo per un contratto da sei milioni all’anno fino al 2023, ma la stretta finale non è vicina, visto la ferma volontà di Raiola di aggiungere una clausola rescissoria piuttosto abbordabile visto il prezzo di mercato del portiere. C’è disaccordo sotto questo aspetto e le due parti si incontreranno ancora per riparlarne ma il Milan ha fretta. Se l’affare non andasse a buon fine, per la società sarebbe complicato cederlo visto il contratto in scadenza.

