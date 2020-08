Suso: “Il Milan è parte del mio cuore, ma qua sono felice”

Suso, ceduto dal Milan al Siviglia a gennaio, ha contribuito con un goal alla vittoria della squadra spagnola contro il Manchester United, aggiudicandosi così il posto per la finale di Europa League. Al termine del match Suso ha parlato ai microfoni di Sky, rispondendo anche ad una domanda sulla sua ex squadra. Ecco le sue parole:

“Se mi tolgo qualche sassolino dalla scarpa? Il Milan ha finito il campionato molto bene, è parte del mio cuore. Qua però sono felice, sono venuto qui perché la situazione era molto meglio e sono molto felice sia per me che per loro“