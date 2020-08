TMW – Mendes propone Rafael Leao alla Juventus

Jorge Mendes avrebbe proposto Rafael Leao alla Juventus. Già prima che arrivasse al Milan, i bianconeri si erano interessati al giocatore, ma poi svanì per altre priorità, come ad esempio l’acquisto numero uno della scuderia di Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo.

Leao potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri, vista anche la sua capacità di occupare diversi ruoli come l’esterno e il centravanti, ma per ora non c’è nulla di concreto. Come riporta TMW, infatti, la Juventus al momento non avrebbe fatto alcuna offerta per il portoghese e i rossoneri non sarebbero disposti a privarsi del giocatore. Un primo passo però è stato fatto dall’agente del giocatore e il nome di Leao potrebbe stuzzicare la mente di Paratici in quelli che saranno due mesi di mercato a dir poco infuocati.

In ogni caso la società di via Aldo Rossi non sembrerebbe intenzionata a venderlo.