Tra gli obiettivi del Milan per la difesa, c’è anche Emerson Royal. Il terzino del Barcellona andrebbe a rinforzare la fascia destra, – con la partenza di uno tra Conti e Calabria – ma le richieste dei Blaugrana continuano ad essere troppo alte per le casse rossonere.

30 milioni di euro per portarlo in Serie A. Una cifra eccessiva per la società di via Aldo Rossi, soprattutto per un terzino. Intanto, secondo quanto riportato da TMW, anche il PSG sarebbe piombato sul giocatore. Il ds Leonardo è in cerca di un giocatore in quel ruolo, e Emerson Royal rappresenta un profilo ideale.