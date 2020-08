TMW Radio – Pordenone, Tesser: “Pobega tornerà al Milan. Può fare bene anche in Serie A”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, Attilio Tesser, attuale tecnico del Pordenone ha detto la sua su Tommaso Pobega, giocatore che rientrerà al Milan dopo la stagione in prestito nel Pordenone stesso, in Serie B. Ecco le sue parole:

“Il ragazzo è veramente molto interessante, ha qualità. Vuole arrivare in alto ma non è presuntuoso, in ogni allenamento va al 100% come se fosse sempre in partita. Fisicamente e tecnicamente è ben dotato, per me può avere la sua prospettiva. Al Milan può giocare, ma l’importante è che non pensino che arrivi subito un campione: Tommaso è un ragazzo che deve crescere con calma. Penso a Castrovilli, che dopo due anni a Cremona con me ha trovato Montella che gli ha dato fiducia nella Fiorentina; Pobega può avere le stesse possibilità di fare bene in Serie A. Da quello che mi risulta, tornerà sicuramente al Milan che lo valuterà durante il ritiro. Pioli è molto bravo: capirà subito se il ragazzo sia già pronto per il Milan o se deve ancora farsi le ossa”