Transfemarkt, i numeri dell’ultima stagione di Brahim Díaz

Brahim Díaz, che nei prossimi giorni dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, a soli 21 anni può vantare di un curriculum non da poco avendo già giocato in squadre del calibro di Manchester City e Real Madrid. Díaz è un giocatore talentuoso, nell’ultima stagione però non ha trovato molto spazio sotto la guida di Zinedine Zidane. Ecco i suoi numeri della stagione 2019/20 a seguito delle valutazioni del noto sito Transfermarkt:

6 presenze in Liga di cui solo 59′ minuti giocati, 3 presenze in Copa del Rey di cui solo 130′ minuti giocati realizzando 1 gol e 1 assist, 1 presenza in Champions League di cui solo 17′ minuti giocati. Riassumendo il giocatore spagnolo ha totalizzato 10 presenze, 206′ minuti e realizzato solamente 1 gol e 1 assist.