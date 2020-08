Dopo la conferma di Pioli, ora si tratta anche per costruire un Milan duraturo nel tempo, blindando i giocatori chiave. Dopo la volontà di continuare con Ibrahimovic e Donnarumma, ecco anche Kessié che fa la fila per la permanenza. Ieri, a Casa Milan, era presente l’agente dell’ivoriano, come racconta Tuttosport, per trattare il rinnovo del contratto, che ora scadrebbe nel 2022. In via Aldo Rossi è cambiato tutto. Prima del lockdown sembrava cessione certa per Kessié, ora è insostituibile.