Fresco fresco di cambio di agenzia, Davide Calabria è uno dei nomi in uscita per il Milan. Entrato ieri a far parte dell’agenzia spagnola You First Sports, seguito dall’agente Alessandro Favaro, ecco che subito arrivano richieste dalla Liga. Come riporta Tuttosport, sono le due Andaluse Siviglia e Real Betis le interessate al terzino. Per i rossoneri sarebbe una grande plusvalenza visto che il giocatore è un prodotto del settore giovanile.