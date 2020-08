TS – Calabria verso la cessione, il Milan attende offerte

Tra Conti e Calabria sembra proprio essere quest’ultimo a dover lasciare i rossoneri. In cerca di un nuovo terzino destro, il Milan deve fare posto a chi arriverà, e come riporta Tuttosport, sarà il terzino cresciuto nel vivaio rossonero il più indicato alla cessione. La sua vendita sarebbe una plusvalenza importante per la società, che potrebbe investire su Dumfries o Emerson Royal. Per ora, i rossoneri attendono un’offerta all’altezza, e seguono l’interesse di Real Betis, Siviglia e Torino per il giocatore.