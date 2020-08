TS – Il Milan pronto a puntare su Pobega

Con la qualificazione in Europa League, il Milan deve cautelarsi per le opzioni a centrocampo, e una sembra già averla trovata in casa propria. Come riporta Tuttosport, i rossoneri vogliono puntare su Tommaso Pobega, classe 1999 cresciuto nel vivaio che quest’anno ha stupito in Serie B con la maglia del Pordenone. Coi friulani ha messo a segno 5 reti e 4 assist, oltre ad una stagiona da assoluto protagonista, trascinando la squadra fino ai playoff. Pioli è pronto ad accoglierlo al rientro dal prestito a braccia aperte.