Conti e Calabria non hanno convinto a pieno, e il Milan di conseguenza sta cercando un nuovo interprete per il ruolo di terzino destro, le ultime notizie vedevano l’ivoriano Serge Aurier come prima scelta, ma come dice Tuttosport nell’edizione odierna, il suo prezzo sarebbe troppo caro. Gli Spurs chiedono almeno 23 milioni per far partite il difensore, col Milan che non è disposto a versare quella cifra. Dumfries del PSV ed Emerson Royal del Barça restano nomi papabili sulla lista.