TS – Jesse Lingard proposto al Milan

Jesse Lingard è stato proposto al Milan. Così riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, che accosta il nome del giocatore ai rossoneri. Il classe 1992, nazionale inglese, è reduce da un anno difficilissimo col Manchester United, dovuto ad una situazione personale molto complicata. Nonostante ciò, nelle ultime due gare ha dato segni di ripresa, segnando due reti. Il suo procuratore è Mino Raiola, che in questi giorni sarà impegnato col Milan per discutere di vari rinnovi, e chissà che Lingard non sia un argomento ancora più caldo da discutere.