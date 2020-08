Dopo il bel finale di stagione del Milan, la priorità dei rossoneri è quella di confermare i propri uomini chiave, e tra questi c’è Hakan Calhanoglu. Prestazioni da leader tecnico sempre più convincenti, ora sta al suo agente trattare con la società per prolungare il suo contratto. Gordon Stipic infatti sarà atteso a Milano la prossima settimana, per incontrare i dirigenti del Milan. Rinnovo in vista dopo Ferragosto, lo riporta Tuttosport.