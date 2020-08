TS – Mino Raiola propone Moise Kean per l’attacco

Mino Raiola ha un ruolo importantissimo nella nuova stagione del Milan, perché oltre a discutere dei rinnovi di due giocatori chiave come Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, discute anche di mercato. Come riporta Tuttosport, citando voci dall’Inghilterra, l’agente starebbe cercando di proporre ai rossoneri Moise Kean, ora in forza all’Everton. L’attaccante ha avuto una stagione al di sotto delle aspettative, e ora potrebbe cambiare strada.

Questo tentativo però non è nuovo alla dirigenza rossonera, visto che Raiola aveva tentato di piazzare il ragazzo al Milan anche la scorsa estate. Il problema dell’operazione sarebbe forse la formula, visto che l’Everton ha speso 27 milioni per acquistarlo, cifra che il Milan non sarebbe disposto a spendere per un azzardo del genere.