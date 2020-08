Buone notizie per le due milanesi. Milan e Inter hanno raggiunto un accordo con il Comune su un indice di edificabilità pari a 0.51 per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio San Siro. Come riporta Tuttosport, ora sarà il Consiglio comunale a dover confermare l’intesa, poi mancherà qualche mese per la conclusione del percorso politico e burocratico.