TS – Paquetà e il messaggio social che sa di addio: “Continuo la ricerca dei miei sogni”

Alcuni giorni fa sul proprio profilo Instagram, Lucas Paquetà ha pubblicato un messaggio per ringraziare i tifosi in questa stagione, con alcune chiavi di lettura molto complicate da decifrare, e chissà che non sia un indizio in chiave mercato. “Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, arrivare fin qui non è stato facile. Resta l’esperienza di un anno diverso da tutti gli altri per tutto quello che c’è stato. Continuerò la ricerca dei miei sogni e obiettivi”.

Così riporta Tuttosport, che sottolinea come l’interpretazione possa essere varia, ma la sua posizione nelle gerarchie del Milan resta in bilico. Per questo il brasiliano potrebbe essere usato come pedina di scambio in qualche affare importante, visto che è difficile trovare una squadra disposta a pagare l’intero cartellino.

