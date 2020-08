Oltre al complicato rinnovo di Ibrahimovic, il Milan deve per forza cercare un’altra punta se vuole essere competitivo numericamente anche in Europa League. Come afferma Tuttosport, sono diversi i profili che piacciono al Milan, con caratteristiche simili a quelle dello svedese: forza fisica e grande tecnica. Per questo i nomi più caldi sono quelli di Patrick Schick della Roma e Dusan Vlahovic della Fiorentina.