Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Pioli vuole a tutti i costi Milenkovic della Fiorentina per la difesa. L’allenatore conosce bene il serbo avendolo allenato a Firenze e lo considera priorità assoluta, ma Commisso chiede 40 milioni. Il prezzo per il Milan è alto, e vuole provare ad inserire Paquetà nella trattativa, valutato 35 dai rossoneri. L’impressione è che si potrebbe ragionare su cifre di 10 milioni più Paquetà, ma Commisso vuole solo cash.