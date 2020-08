Il Milan oltre alla prossima stagione, si mette avanti anche per il futuro. È il caso di Ante Rebic, per il quale la società è pronta a trattare con l’Eintracht per la sua permanenza. Per Tuttosport, tra il club e il croato ci sarebbe un patto per trattenerlo in rossonero. L’idea è di chiudere con il Francoforte già in questa sessione di mercato o alla fine del prestito, cioè estate 2021. Dall’altro lato, c’è André Silva destinato a continuare la sua carriera in Germania.