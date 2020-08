Il Milan punta forte sui suoi giocatori chiave, e ora è il turno di Rebic. Come scrive Tuttosport, il croato aveva l’accordo per due anni di prestito, in cambio con André Silva per la stessa formula. Però, ci sarebbe una clausola che penalizza l’Eintracht, ovvero il 50% sulla rivendita destinato alla Fiorentina. C’è quindi la possibilità di prolungare il prestito per il terzo anno consecutivo per i due attaccanti, fino a scadenza dei contratti.