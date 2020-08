Ieri c’è stato l’incontro tra Massara e Vagnati, agente di Ricardo Rodriguez a Casa Milan per discutere del passaggio del terzino sinistro al Torino. Come conferma Tuttosport, ora i due club sono molto vicini, col Milan che ha abbassato la richiesta a 3 milioni più 800mila euro di bonus, con il Toro che ha offerto 2,5 più bonus. La distanza è minima e la volontà di entrambe le squadre è di chiudere l’affare, con il sì definitivo che potrebbe arrivare anche in giornata.