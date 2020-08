Conoscere a fondo le mosse di Ibrahimovic è un lavoro impossibile, per questo il Milan prepara anche un Piano B. Secondo Tuttosport, nel caso in cui Ibra non proseguisse la sua avventura in rossonero, ecco che il Milan virerebbe su Mario Mandzukic, svincolatosi dall’esperienza in Qatar all’Al Duhail. Il profilo del giocatore è abbastanza simile e garantirebbe quell’esperienza e leadership che ha cambiato il volto del Milan dopo il lockdown.