C’è distanza tra la richiesta del Tottenham e la proposta del Milan per Serge Aurier. È minima, però: i rossoneri offrono tra i 15 e 16 milioni di euro per il terzino ivoriano. Il club inglese, invece, vuole almeno 23 milioni. La trattativa sembra tuttavia in una buona fase ed è probabile che Milan e Tottenham giungeranno presto ad un accordo.